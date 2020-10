James Worthy: â€˜Kun je dapper zijn als je ook bang bent?â€™

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij heeft talloze boeken op zijn naam staan, waarvan In de buik van de wolf de meest recente is. James is getrouwd met Artie en vader van zoon James.

Als ik in een romantische bui ben, schrijf ik in de ochtend een kort gedichtje op de beslagen douchedeur. Mijn vrouw doucht altijd als tweede. Ze vindt het fijn als ik de douche alvast een beetje warm voor haar heb gedoucht.

Advertentie

Vanochtend, toen de douchedeur aan het beslaan was, verscheen het gedichtje van afgelopen weekend op de deur. De stoom bracht de zinnen terug.

Ik merk dat rouwen hetzelfde werkt. Als het buiten mistig is, zie je de herinneringen het helderst. Een paar dagen geleden liep ik van de boekenwinkel naar huis, toen ik schrok van het geluid van een motor. Het was een mistige middag. En opeens zat ik middenin een herinnering. De mist bracht vroeger terug.

Herinnering

Ik ben een jaar of acht. Blond haar, scheve voortanden. Mijn vader en ik zitten in de auto. We rijden door een stad die zich voor de Kerst klaar aan het maken is. Ik kijk naar mijn vader. Hij is nog jong en hongerig. Zijn kaken kauwen op de dromen die hij voor ons heeft gevangen. We luisteren naar de radio. Iets van Clapton.

Dan rijdt een man op een motor tegen onze auto aan. Een zijspiegel breekt af. Mijn vader stapt uit de auto, plukt de spiegel van het asfalt, stapt weer in de auto en zegt tegen mij dat ik mijn gordel om moet doen. Wat volgt is een achtervolging. Piepende banden en ik voel mijn hart voor het eerst in mijn leven echt kloppen.