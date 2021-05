James Worthy: “De nieuwe buurman heeft zijn tanden in onze sex gezet”

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van James (7). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend. Deze week schrijft hij over zijn nieuwe buurman, een seksuoloog.

Onze nieuwe buurman is seksuoloog. Hij woont sinds drie maanden naast ons en ik heb hem pas twee keer gezien. Dat ligt niet aan hem, maar aan mij. Ik probeer hem te ontlopen, omdat ik bang voor hem ben.

Ik ben bang dat hij, als hij in mijn ogen kijkt, kan zien naar wat voor porno ik kijk. En dat hij mijn ongezonde voorliefde voor stiefmoeders dan gaat proberen te duiden. Dat hij terug wil gaan naar mijn jeugd en dat we drie uur later in zullen zien dat mijn ongezonde voorliefde voor stiefmoeders met oude Disneyfilms te maken heeft.

Ik ben bang voor de nieuwe buurman, omdat ik niet wil dat hij een wetenschap van mijn geiligheid maakt. “Disney heeft ervoor gezorgd dat we een stiefmoeder vaak als slechterik zien. Voor een jonge jongen is alles wat slecht is interessant. Hoe slechter hoe beter. Dit heeft ongetwijfeld van doen met het heldencomplex wat in mannen huist. We willen de slechterik beter maken. We willen redden wat er te redden valt. Maar onze superkracht is complete zelfoverschatting, James. Hoogmoed komt voor de fallus, weet je wel?” zegt hij dan tegen me in ons trappenhuis als we elkaar tegenkomen. Maar we komen elkaar niet tegen, omdat ik hem op grandioze wijze aan het ontlopen ben.

Lekker en gezond

“Dit is onze nieuwe buurman”, zegt mijn vrouw, terwijl ik drie boodschappentassen op ons aanrecht til. Zijn we er toch weer ingetuind, denk ik.

“Hij heeft een taartje voor ons gebakken”, vervolgt ze. “Het is een wortelcake. Dus lekker en gezond!” zegt de buurman.

“Niets op deze aardbol is lekker en gezond tegelijkertijd”, mopper ik, maar dan besef ik dat ik, als een blinde ezel met een fetisj voor valkuilen, in zijn valkuil ben gelopen.

“Sex is lekker en gezond”, verkondigt hij triomfantelijk. Verdomme, nu is er geen weg meer terug.

Libido

“Mijn man is een bijzonder seksueel individu”, zegt mijn vrouw, terwijl ze koffie voor de nieuwe buurman zet.

“Ja, dat zag ik al”, zegt hij. Hoe dan? Hoe zie je dat? Ik ben in mijn leven veel paragnosten tegengekomen, maar dit is de eerste keer dat ik op een pornognost stuit.

“Hoe zie je dat, buurman?” vraag ik.

“Misschien is het meer voelen. Ja, ik voel het. Jouw libido vult de hele huiskamer.”

“Ja, dat is wel zo. Sommige mensen hebben een libido, maar mijn man heeft een libidoremifasolatido. Echt de hele toonladder”, vult mijn vrouw aan. Ik schuif snel een groot stuk wortelcake in mijn mond, zodat iedereen begrijpt dat ik eventjes niet kan praten. Ik wil niet praten. Praten jullie maar.

Spannend

“Hoe lang zijn jullie al samen?” vraagt de nieuwe buurman.

“Bijna tien jaar”, zegt mijn vrouw. Ik heb de cake al doorgeslikt, maar ik blijf kauwen, zodat ik niet aan dit gesprek hoef deel te nemen.

“Tien jaar al. Wow! En hoe zorgen jullie dat het spannend blijft?” vraagt de nieuwe buurman. Hij heeft zijn tanden in onze sexgezet en zal nooit meer loslaten. “Bijna al mijn cliënten bevinden zich in een lange relatie. Soms heb je gewoon een opkikker nodig. Een boost.”

“Zijn er echt mensen die geil worden van het woord ‘opkikker’? Zijn er echt mensen die de slogan van Duinrell opwindend vinden?” vraag ik.

“Het is gewoon belangrijk om de vlam brandende te houden. Niets went zo snel als verwennen, maar je moet het blijven doen. Elkaar verwennen. Als je naar je vrouw kijkt, wil je haar dan nog steeds opeten? Met huid en haar? Na al die jaren?” vraagt hij.

“Natuurlijk, vriend. Als ik naar haar kijk, zie ik een lopend buffet. En ik heb vier dienbladen nodig. Zo lekker vind ik haar.”

“Dat is mooi. En jij? Wat zie jij als je naar hem kijkt? Wil jij hem nog verorberen?” vraagt hij aan mijn vrouw.

“Zonder enige twijfel. Hij is de aantrekkelijkste man die ik ken. Kijk nou naar hem. Die lieve ogen en dat drukke hoofd. En die woorden. Als je schrijft zoals hij schrijft, heb je geen glijmiddel meer nodig, meneer”, zegt mijn vrouw. Ik vind het zo leuk als ze meneer zegt tegen mannen waar ze helemaal geen meneer tegen hoeft te zeggen.

Fietsbel

“Dus jullie hebben mij helemaal niet nodig?” vraagt de nieuwe buurman.

“Niet echt, maar tips zijn altijd welkom”, zegt mijn vrouw.

“Ik zat gisteren met een echtpaar. Die twee zaten echt helemaal vast. Ik stelde voor om speeltjes te proberen. Of sex in het openbaar. Weet je wat ook helpt? Samen porno kijken. Mijn vriendin en ik sturen elke dag opwindende foto’s naar elkaar. En sinds vorige week zijn we een experiment begonnen. In de slaapkamer mogen we alleen nog maar vunzige dingen tegen elkaar zeggen. Dus niet van, hoe was je dag?, maar louter onkuise uitingen.”

“Zoals?” vraag ik, voordat ik nog een plak wortelcake in mijn mond prop.

“We zijn pas net begonnen, maar ik had gisteren wel een goede. Dat vond zij ook. Ze schrok toen ik het zei, maar er zat ook wel wat respect in haar schrikken verstopt. Ik zei ‘Kom op mijn gezicht zitten en gebruik mijn lul als fietsbel.’ Dat zei ik. Ik schrok ook van mezelf hoor. Maar dat is het hele punt. Als je jezelf blijft verbijsteren, blijf je elkaar verbijsteren.”

“Jeetje, buurman. Die fietsbel blijft wel even hangen hoor”, zeg ik.

Prachtig rond

Drie minuten later loopt de nieuwe buurman de deur uit.

“Wat een vriendelijke man”, zegt mijn vrouw, terwijl ze zijn mok schoonmaakt alsof zijn lippen van radioactief afval zijn gemaakt. Ik kijk naar mijn vrouw. Ik ben verre van een knutselaar, daar ben ik namelijk veel te houterig voor, maar als ik ooit een cursus figuurzagen zou volgen dan zou ik tijdens de eerste les haar figuur zagen. Ze is zo prachtig rond. Wielerwedstrijden kijken naar haar en denken dan van: ‘Verdikkeme, zij is pas echt een ronde.’ Mijn vrouw. Ik verafgood haar. Haar billen, mijn altaar. Daar hoorden zij engelen zingen. Onvoorspelbaar. Voorspel is haar. Is zij. We kijken samen porno, want we kijken naar elkaar.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: James Worthy. Foto: Ilja Keizer