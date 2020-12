James Worthy stelt lockdowndoelen: “Vandaag moet ik olijven leren eten”

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van zoon James. Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend.

Dromen

Gedurende deze tweede lockdown ben ik erachter gekomen dat mijn dromen aanzienlijk zijn gekrompen. Ze zijn nu zo klein dat ik denk dat mijn zoon ze past. Ik heb ze maar op het voeteneind van zijn bed gelegd. In het verleden had ik de grootste dromen. Dromen over prijzen, faam en rijkdom. Ik wilde gezien en gehoord worden. Ik was een gulzige dromer. Mijn honger was vele malen groter dan mijn realiteitsbesef. De laatste tijd hebben mijn dromen plaatsgemaakt voor dagdoelen. Wat is een dagdoel? Nou, mijn dagdoel voor vandaag is dat ik olijven moet leren eten. Dat is alles. Meer hoef ik vandaag niet te doen. Ik ga met van die groene beginnen.

Gisteren was het mijn doel om backgammon te leren spelen. Dit, omdat ik op vakanties bijna altijd eenzame, oude mannen op een boulevard zie zitten met een backgammonkoffertje. En dan kijken ze naar mij met een twinkeling in de ogen. Want ze zien een man van de wereld. Een man die zonder enige twijfel backgammon kan spelen.

‘Speel even een potje tegen die man,’ zegt mijn vrouw dan, terwijl ze allemaal onnodige armbewegingen maakt. En ze bedoelt het vast goed, maar maakt het in feite enkel erger. Want door haar gedrag kan die oude man het idee krijgen dat ik het spel wel snap, maar dat ik gewoonweg niet tegen hem wil spelen. Maar ja, sinds gisteren hoeft dit dus nooit meer te gebeuren, want ik snap backgammon.