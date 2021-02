The Passion 2021 belooft ondanks de corona-omstandigheden een groot spektakel te worden. Woensdagavond heeft KRO-NCRV de complete cast bekendgemaakt.

Het grote muzikale paasevenement wordt op Witte Donderdag 1 april live uitgezonden vanuit Roermond. Deze 11de editie van The Passion gaat er iets anders uitzien dan voorgaande jaren, maar natuurlijk wel weer met een steengoede cast.

Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis in The Passion

Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vertolken dit jaar de rollen van Jezus en Maria. Tygo Gernandt speelt de rol van Pilatus en Rob Dekay zal te zien zijn als Judas. De rol van Petrus wordt gespeeld door Leo Alkemade en Anita Witzier zal te zien zijn als verslaggever van de virtuele processie en verhalen uit het hele land. Humberto Tan is dit jaar de Verteller in The Passion.

Anders dan anders

Na tien jaar wordt The Passion dit jaar alleen door KRO-NCRV uitgezonden. KRO-NCRV vindt het belangrijk dat dit verhaal verteld blijft worden en ook iedereen aanspreekt – jong, oud, gelovig of niet. Het traditionele paasverhaal blijft in ere, wel komen in de vernieuwde vertelling extra scènes en nog meer herkenbare en actuele elementen terug.

Ook zal er dit jaar voor het eerst een aantal grote Engelstalige hits te horen zijn in The Passion. Freek Bartels, Rob Dekay en Leo Alkemade lieten woensdag in De Vooravond al het themalied van deze editie horen, de vertaling van I’ll Be There for You van The Rembrandts.

Er kan dit jaar natuurlijk geen publiek aanwezig zijn in Roermond , maar met digitale oplossingen wordt The Passion interactiever en kan iedereen via thepassion.kroncrv.nl toch onderdeel zijn van deze editie.

The Passion is op Witte Donderdag 1 april live om 20.30 uur te zien en te horen op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.

Bron: KRO-NCRV. Beeld: Stijn Ghijsen.