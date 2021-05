James Worthy: “Vriendschap is een goed getimede ruzie”

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van James (7). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend. Deze week schrijft hij over een etentje met een bevriend koppel dat ruzie had.

“Ze zijn tien minuten later”, zegt mijn vrouw, terwijl ze de wijnglazen die ik al vier keer heb schoongepoetst nog een keer poetst.

“Ik begrijp dat nooit,” zeg ik.

“Wat begrijp je nooit?”

“Dat mensen zeggen dat ze tien minuten later zijn. Ik vind dat zo vervelend. En onnodig ook. Moet ik nu de klok in de gaten gaan houden? Moet ik met een stopwatch op de stoep gaan staan? En weet je wat het ook is? Het blijft nooit bij die tien minuten. Mensen die zeggen dat ze tien minuten later zijn, komen veelal pas na twintig minuten aankakken.”

“Ik weet niet waar je het allemaal over hebt, schat. Maar wil jij de stokbroden alvast snijden? En wel netjes snijden, hè?”

“Ben je serieus? Vraag je echt aan me of ik de stokbroden netjes wil snijden? Waarom? Niemand op deze aardbol hecht waarde aan de schoonheid van in stukken gesneden stokbrood. We gaan ermee in de soep dopen.”

“James Patrick Pugh, jij gaat die stokbroden netjes snijden en daarna stop je alle stukken in dat broodmandje dat je ooit een keer voor me hebt gestolen in dat hotel in Frankrijk.”

“Prima, schat, waar ligt mijn stokbroodliniaal?”

Vijfentwintig minuten later gaat de bel. “Liefje, je vrienden zijn er”, schreeuw ik vanuit de badkamer.

“Nee, het zijn onze vrienden”, schreeuwt mijn vrouw terug uit de keuken. Ik trek de deur open en zie twee mensen staan die ruzie hebben. Ze doen niet eens hun best om het te verbergen.

“Sorry dat we te laat zijn. Het is zijn schuld. Hij was vergeten te tanken”, zegt onze vriendin. Haar woorden zitten vol venijn. Het is alsof ze het alfabet giftanden heeft gegeven. Hij drukt een fles rode wijn in mijn handen en loopt zonder iets te zeggen ons huis in. Ik pak mijn telefoon en app naar mijn vrouw dat ik denk dat ze ruzie hebben. Ze stuurt niets terug, maar ik kan haar horen spinnen. Mijn vrouw ziet het namelijk als een compliment als bevriende koppels ruzie durven te maken in ons bijzijn. Ik vind het vooral erg ongemakkelijk.

Droomvampier

“Ik word gewoon zo moe van hem.” zegt onze vriendin tijdens het voorgerecht. Met krab gevulde eieren.

“O ja, lig je daarom de hele dag op de bank?” lacht hij. Hij kijkt naar mij of ik ook lach. Ik wil wel lachen, maar ik twijfel of het mag. Ik kijk naar mijn vrouw en lees in haar ogen dat ik geen vergunning heb om hardop te lachen.

“Nee, jij bent lekker actief. Je bent zo’n dooie zak. Toen ik je leerde kennen had je duizenden dromen en kijk nu eens naar jezelf.”

“Dat is jouw schuld. Jij bent hier de droomvampier. Jij hebt mijn toekomst leeggezogen met die gekke tandjes van je.”

“Sodeju, die met krab gevulde eieren smaken echt overheerlijk, schat”, zeg ik als afleiding. Dat heb ik van Dr. Phil geleerd. Als er een regenboog boven het slagveld hangt, wil niemand meer vechten.

“Gekke tandjes? Weet je wie pas gekke tandjes heeft? Je broer!” zegt onze vriendin.

“Begin niet over mijn familie. En je weet waarom zijn gebit zo is.”

“Dat weet ik zeker. Hij was 8 jaar oud. Jullie waren op vakantie. Hij was aan het zwemmen en toen is er een waterfiets tegen hem aangevaren. Daarom heeft hij van die gekke tandjes.”

Kaal

“Je gaat dit echt doen? Oké. Laten we het over je vader hebben. Jouw vader is een alcoholist met een slechte pruik.”

“Wil iemand nog wat rode wijn? Deze Chileense wijn heeft een prachtig verhaal. Dat citrusaroma komt natuurlijk niet uit de lucht vallen…” zeg ik, maar niemand reageert. Die Dr. Phil is een charlatan.

“Mijn vader is een heilige! En natuurlijk drinkt hij. Hij maakt zich zorgen om zijn dochter. Kijk met wat voor man ik samen moet leven. En hij begon zijn haar pas echt te verliezen toen jij in mijn leven kwam.”

“Dus ik heb je vader kaal gemaakt?”

“Jij hebt alles kaal gemaakt.”

Voetbaluitslagen

Tijdens het hoofdgerecht lijkt de storm te zijn gaan liggen, maar stormen liggen niet. Ze slapen net als paarden staand. Wat het hoofdgerecht is? Beef Wellington met ossenhaas.

“Vroeger droeg je bikini’s, maar de laatste jaren draag je een badpak. Ik vind het bijzonder moeilijk om je nog aantrekkelijk te vinden”, zegt onze vriend. Ik pak mijn telefoon van tafel en kijk naar de voetbaluitslagen, want dit moet stoppen.

“James, wat doe je? Ben je naar de voetbaluitslagen aan het kijken? Dat doe je toch niet?” zegt mijn vrouw.

“Ik doe wat ik wil”, zeg ik. Ik vind dat zo mooi om te zeggen. Grotendeels omdat het erg grappig is, want als je al tien jaar in een relatie zit, heb je naar alle waarschijnlijkheid al zes jaar niet gedaan wat je echt zou willen doen.

Goed getimede ruzie

“Nee, jij doet wat ik wil. Zien jullie hoe netjes de stokbroden zijn gesneden? Dat heeft hij gedaan.”

“Vind je dit netjes? Ik kan nog veel netter snijden, maar ik had er gewoon geen zin in”, zeg ik.

“Vraag eens aan hem hoe het met zijn nieuwe boek gaat? Nee, ik doe het wel. Hoe gaat het met je nieuwe boek, James? Ben je lekker aan het schrijven? Of zit je de hele dag op YouTube?”

“Het is zo jammer dat mijn vrouw mijn beroep niet begrijpt. Schrijven is 80% research. Je moet een spons vol laten lopen om hem uit te kunnen knijpen. Het gaat goed met mijn boek. Heel goed.”

“Net zo goed als je vorige boek?”Auw. Ik pak een mes van tafel en begin zo rommelig mogelijk stokbrood te snijden. Onze vrienden staan op en lopen arm in arm richting de kapstok. Ze fluisteren dingen in elkaars oren. Iets over ongemakkelijk en awkward. Mijn vrouw en ik knipogen naar elkaar. Het is gelukt. Vriendschap is helemaal geen illusie. Vriendschap is een goed getimede ruzie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: James Worthy. Foto: Ilja Keizer.