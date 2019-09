Jamie Trenité moet noodgedwongen stoppen met 'Dancing with the stars'

Presentator Jamie Trenité heeft een lelijke val gemaakt van de trap. Hij moet zich hierdoor noodgedwongen terugtrekken uit de dansbattle Dancing with the stars.

Dat liet Jamie weten aan RTL Boulevard. Hij had haast, gleed uit, viel van de trap en landde op zijn voet. Er brak hierbij een stuk van zijn tand af, maar tot overmaat van ramp liep hij ook een breuk op in zijn hiel. Arme Jamie.

Hij mag van de dokter zijn voet 4 tot 6 weken niet belasten. Dit betekent dus dat de zoon van Linda van Dyck ook niet mag dansen.

Dancing with the stars

Trenité, bekend van het programma Jules Unlimited en later als deelnemer van Wie is de mol?, wist met zijn danspartner Patricia de eerste aflevering te overleven. Doordat hij het programma moet verlaten, zijn er nog 9 dansende bekende Nederlanders over.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP