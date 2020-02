Dít is volgens Jamie Trenité de Mol van 2020 (en hij legt ook uit waarom)

Wie is de Mol van 2020? Dé vraag die honderdduizenden fans bezighoudt. Ook Jamie Trenité, die vorig jaar zelf meedeed.

Jamie houdt zijn molboekje niet eens bij. Zó zeker is hij van zijn verdenking.

Advertentie

‘Johan Goossens is de Mol’

“Ik denk dat Johan Goossens de Mol is”, vertelt Jamie aan RTL Boulevard. En daar heeft ‘ie een heldere beredenering voor. “Als spelmaker zoek je een Mol die een beetje televisie-ervaring heeft, grappig is, energie geeft en goed toneel kan spelen. Maar vooral iemand die het spel op verschillende manieren kan spelen.” Dat Johan de ene keer zo stuntelt en de andere keer heel aanwezig is, vindt Jamie verdacht. “Ik denk dat hij ontzettend meebeweegt. (…) Ja, ik denk echt dat hij de Mol is.”

Merel Westrik

Maar ja, kunnen we op Jamies visie als voormalig Wie is de Mol?-kandidaat wel vertrouwen? Niet voor niets won hij het programma vorig jaar níet. Hij werd compleet in het ootje genomen door Merel Westrik, die de boel had gesaboteerd. Maar wie weet, heeft hij het dit jaar wel bij het rechte eind…

Paragnost Mireille denkt dat Johan juist de wínnaar is. Dit zeggen de tarotkaarten volgens haar over ‘Wie is de Mol?’ 2020:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress