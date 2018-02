Jamilla (14) woont al 8 jaar in opvanghuizen

Jamilla was pas 6 toen ze samen met haar (toen) 3-jarige broertje uit huis werd geplaatst. Inmiddels heeft ze al 8 jaar van haar leven in opvanghuizen ‘versleten’. Haar begeleider Alex, van het Dushihuis in het Gelderse Ellecom, waar Jamilla momenteel woont, betekent veel voor haar. “Hij gaat met me mee als ik ergens naartoe moet. Hij denkt altijd in oplossingen en loopt niet weg als het moeilijk wordt,” zegt ze tegen RTL Nieuws. Jamilla woont sinds 7,5 jaar in het Dushihuis.



Nabootsing gezinssituatie

Gelukkig wordt in het opvanghuis zo veel mogelijk een gezinssituatie nagebootst. Jamilla: “Je gaat naar sport, school en speelt met andere kinderen. Je leeft een gewoon leven, alleen dan zonder je ouders.” Onderzoek

Uit recent onderzoek van Het Vergeten Kind blijkt dat juist de kinderen die het al moeilijk hebben, minder steun ervaren van volwassenen om zich heen. Ze hebben extra behoefte aan steun bij het doen van de alledaagse dingen. Helaas is die hulp vaak onvoldoende.

Tip van Jamilla

Jamilla heeft een persoonlijke tip voor kinderen die in dezelfde situatie zitten. “Het is fijn om steun te krijgen. Ik hoop dat kinderen die nog geen hulp krijgen, daar om durven te vragen.”

Benieuwd naar het hele verhaal van Jamilla? Ze is op 18 februari te zien in de documentaire Als je bij me weggaat op NPO 3. De documentaire is onderdeel van de documentairereeks Mensjesrechten.

Bron: RTLnieuws.nl. Beeld: Facebook