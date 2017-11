Jan (70) moet zijn huis uit vanwege een bom (en dat kan weleens 2 jaar duren)

De 70-jarige Jan Booister uit Rotterdam woont al jaren met veel plezier aan de Claes de Vrieselaan in Middelland. Toch zal hij binnenkort noodgedwongen afscheid moeten nemen van zijn knusse woninkje. De reden? Er ligt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onder zijn huis, en die moet onschadelijk worden gemaakt.

Het opdiepen van de bom is geen gemakkelijk klus: voor het onschadelijk maken moet het huis van Jan en nog 2 andere panden worden gesloopt. Ook zullen op de betreffende dag honderden tot misschien wel duizenden mensen in de directe omgeving tijdelijk hun huis uit moeten.

Niet gemakkelijk

Dat zijn huis gesloopt moet worden, doet Jan wel pijn. ‘’Het is erg tweeslachtig. Ik woon hier met veel plezier, want het is een heel leuk huis. Het is een leuke plek in een leuke stad. Maar ja, die bom moet weg en dat betekent ook dat mijn huis weg moet.’’

Niet-ontplofte bom

Zo’n 2 jaar geleden begon het balletje te rollen. Nadat zijn buren aankondigden de fundering te willen aanpakken en daarvoor de grond in moesten, ging er bij de gemeente Rotterdam een belletje rinkelen. Uit historische gegevens bleek namelijk dat er op die plek ‘niet-ontplofte Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog’ konden liggen.

Grote klus

Niet veel later werd er met apparatuur in de achtertuin gezocht naar de bom, en kon er voor 90 tot 95 procent zeker worden gezegd dat de bom er inderdaad lag. De gemeente besloot daarop de bom te laten ruimen. Helaas voor Jan en omwonenden zal de klus niet voor Kerst al geklaard zijn. Sterker nog: het zou nog weleens 2 jaar kunnen duren voordat alles is geregeld.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: AD.