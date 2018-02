Zó ziet de (knappe!) vriendin van schaatser Jan Blokhuijsen eruit

Schaatser Jan Blokhuijsen strijdt vandaag op de Olympische Spelen voor de gouden plak in de kwartfinale van de ploegachtervolging. Zijn steun en toeverlaat Penny-Lee zit vast weer op de bühne om haar geliefde aan te moedigen.

Jan heeft een prachtige vriendin, zo ontdekten we op Instagram.

Verliefd en verloofd

Penny-Lee Hartsuijker is een modellenscout en woont samen met Jan in Friesland. Ze deelt regelmatig romantische kiekjes van haar topschaatser, voorzien van liefdevolle teksten. In april 2017 heeft Jan Penny-Lee ten huwelijk gevraagd. Samen hebben ze drie honden, waaronder een superschattige chihuahua.

Zevende plek in Pyeongchang

Jan Blokhuijsen eindigde deze week als zevende op de 5.000 meter op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Na die teleurstelling, deelde Penny-Lee een ontzettend lief bericht op Instagram.

