Jan de Hoop in een deuk om blunder tijdens uitzending: “Blooper uit de buitenklasse!”

Zelfs als je al jaren het Ontbijtnieuws presenteert, kan er nog weleens iets misgaan. Het blijft vroeg opstaan en de visagist was er vanochtend dan ook nog niet helemaal bij. Live in de uitzending wilde ze presentator Jan de Hoop even een touch-up geven.

Nadat er een overzicht van de Tour de France in beeld was geweest, dacht de visagist dat ze nog even doorgingen met een andere video. Niet wetende dat de camera alweer op de studio was gericht, wilde ze de make-up van presentator Jan de Hoop even bijwerken.

Jan de Hoop in de make-up

Jan had wel door dat dit niet helemaal het goede moment was. “O, wat gezellig dat je even komt, maar we zitten nog midden in de uitzending”, zei hij meteen om haar uit beeld te krijgen. Blijkbaar is Jan nogal een lolbroek, want de visagist dacht dat hij een grapje maakte en ging vrolijk door. Toen hij aangaf dat ze echt live waren, liep ze snel het beeld uit. Jan moest er hard om lachen, maar kon gelukkig snel weer verder met het nieuws:

Een blooper uit de buitenklasse! Visagiste besluit @jandehoop bij te tippen tijdens uitzending. Tot hilariteit bij Jan en bij ons in de regie😂 pic.twitter.com/EeB5MBFgNb — Jan de Hoop (@JandeHoop) September 8, 2020

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress