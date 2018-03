Jan de Hoop heeft droevig nieuws voor zijn fans

Jan de Hoop is al bijna dertig jaar hét gezicht van RTL Ontbijtnieuws. Toch lijkt erop dat hij binnenkort de handdoek in de ring gooit: de presentator viert volgend jaar zijn dertigjarig jubileum en dat lijkt hem een goed moment om te stoppen.

Dat vertelt de presentator zaterdag in het programma Van Gelder Vip Vervoer op Omroep Gelderland.

Kleinere klussen

‘’Ik ben dan 65 jaar en presenteer precies dertig jaar het Ontbijtnieuws. Zoals ik me nu voel een mooi moment om te stoppen’’, zegt De Hoop tegen presentator Jochem van Gelder. ‘’Maar misschien als RTL het ziet zitten, blijf ik nog wel even doorgaan. Het lijkt me in ieder geval leuk om daarna nog wat kleinere klussen erbij te doen.’’

Ontbijtnieuws

De Hoop is al een aardig tijdje op televisie te zien. In 1987 kreeg hij zijn eerste nieuwspresentatieklus toen hij bij Veronica Nieuwsradio aan de slag ging. Twee jaar later begon hij op RTL-Veronique (het latere RTL 4) met het presenteren van het Ontbijtnieuws. Naast zijn televisiewerk heeft de Hoop ook nog zijn eigen radioprogramma op zaterdagochtend bij Omroep Gelderland.

Bron: Omroep Gelderland. Beeld: Brunopress