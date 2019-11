Jan de Hoop vertelt openhartig over flop van zijn programma

Het quizprogramma van nieuwslezer Jan de Hoop, genaamd Jan Houdt Hoop, werd vorige week na de eerste aflevering meteen al stopgezet. Hij laat nu weten dat hij het verschrikkelijk vindt dat het niks is geworden.

“Hoe ik me eronder voel? Verschrikkelijk”, zegt Jan in zijn nieuwste vlog. “Heel erg m’n best gedaan om een leuk programma te maken en als dat dan zo afloopt is dat natuurlijk niet fijn.”

Direct eraf

Hij was zo ontevreden over het programma, dat hij Peter van der Vorst zelf direct vroeg om het van de buis te halen. De presentatieteksten werden apart van de koppels in de studio opgenomen, wat er volgens hem voor zorgde dat het geheel er “niet helemaal uitzag zoals we besteld hadden”. “Ik scheen een half uur lang met mijn hand voor mijn mond te hebben gezeten.”

Woensdag kreeg ‘Jan houdt Hoop’ de vuurdoop Ik was zo ontevreden over het eindresultaat dat ik Peter van der Vorst verzocht het van de buis te halen. Ook hij vond het niet goed en besloot het per direct te stoppen. We blijven praten over een programma waar we wel blij van worden. — Jan de Hoop (@JandeHoop) November 4, 2019

Nieuw programma

Maar de man blijft positief: “RTL heeft beloofd dat er een nieuw programma komt waar we wél allebei blij van worden. Dus uiteindelijk komt dat wel goed. Het leven gaat door.”

De quiz

In Jan Houdt Hoop zou De Hoop gaan testen hoe het met de algemene kennis van jongeren gesteld is. Presentatieskills heeft hij wel, aangezien hij sinds 1989 als nieuwslezer werkt bij RTL.

Dit bericht bekijken op Instagram Dat heb je toch geleerd op school?! 😉🤭 #JanHoudtHoop Een bericht gedeeld door RTL 5 (@rtl5) op 30 Okt 2019 om 2:46 (PDT)

Eindelijk de nieuwe vlog! Met voor de laatste keer de verf in mijn haar, wat ging er mis met mijn quiz, boxer Tom op bezoek en jullie vragen. Kijk mee in mijn leven. Alsof je er zelf bij bent! https://t.co/1T6hUGUaBV — Jan de Hoop (@JandeHoop) November 9, 2019

