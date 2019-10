Jan des Bouvrie (77) ging iedere dag vreemd tijdens zijn eerste huwelijk

Jan des Bouvrie (77) is alweer 34 jaar samen met zijn grote liefde Monique, maar wat veel mensen niet weten is dat hij al een keer eerder getrouwd is geweest. Zijn eerste huwelijk met Joke was echter allesbehalve perfect, zo vertelt hij in een openhartig interview met de Volkskrant.

Tijdens zijn eerste huwelijk dook de ontwerper namelijk ‘iedere dag’ met een andere vrouw het bed in.

Advertentie

Geen spijt

Zijn huidige vrouw Monique heeft hem naar eigen zeggen uiteindelijk kunnen temmen. “Ik ben nu 34 jaar met haar, en sindsdien ben ik nooit meer vreemdgeweest. En daarvoor iedere dag,” aldus des Bouvrie. Spijt van zijn avontuurtjes heeft hij echter niet. “Ik wil er niet te veel over zeggen, maar ik ken bijna geen man die dat niet heeft gedaan. Ik verontschuldig me niet, ik ben er zelf mee gestopt omdat ik het liegen beu was. Het heeft een tijd geduurd, maar Joke en ik gaan nu weer goed met elkaar om. Ik wil mijn hele familie weer in die hug hebben.”

“Monique zeurt nooit”

Dat hij en Monique zo’n goed huwelijk hebben, heeft volgens des Bouvrie deels te maken met het feit dat ze nooit zeurt. “Mijn eerste vrouw mocht nog wel eens zeuren. Vandaar dat rare gedrag van me, daar is het door gekomen – omdat ze zeurde, ben ik steeds meer afstand van haar gaan nemen. Kijk maar eens om je heen, hoeveel mannen er gaan scheiden omdat hun vrouwen zeuren. Monique zeurt nooit. Zeuren is bijvoorbeeld de vraag: waar was je, wat heb je gedaan? Dat kunnen vrouwen erg doen, en daar kunnen mannen niet tegen. Monique vraagt nooit waar ik was. Die vertrouwt me.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP