Jan des Bouvrie heeft spijt van heftige uitspraken: 'Ik ging niet elke dag vreemd'

Jan des Bouvrie heeft spijt van de uitlatingen die hij onlangs heeft gedaan. Hij zei dat hij tijdens z’n vorige huwelijk ‘iedere dag’ met een andere vrouw in bed lag.

Jan des Bouvrie (77) is al 34 jaar samen met z’n grote liefde Monique. Veel mensen weten niet dat hij al een keer eerder is getrouwd. In een interview met de Volkskrant zei hij dat hij tijdens z’n eerste huwelijk elke dag wel vreemdging.

Ontboezemingen

“Dat had ik niet moeten zeggen”, bekent Jan tegenover Yves Gijrath in de podcast van LXRY. “Ik maakte zelf de fout om daar over te beginnen. Dat is goed fout gegaan.” Zijn uitspraken leverden hem meer dan 2000 reacties op van verschillende vrouwen, zegt de interieurontwerper. Ook zijn ex schrok van z’n ontboezemingen. “Ik heb mijn ex ook excuses aangeboden daarvoor. Het is nu weer goed.”

Vriendinnetje

Hij wil zijn uitspraken nuanceren, want het was niet zo dat hij iedere dag een andere vrouw had. “Het wordt veel te hard gespeeld”, vindt Jan. “Ik had een vriendinnetje en die zag ik iedere dag. Dus ik ging niet iedere dag met een ander vreemd, ik had gewoon een vriendinnetje.”

Grote liefde

Met Monique is hij nog altijd dolgelukkig. Dat hij en Monique zo’n goed huwelijk hebben, heeft volgens Jan deels te maken met het feit dat ze nooit zeurt. “Mijn eerste vrouw mocht nog wel eens zeuren. Vandaar dat rare gedrag van me, daar is het door gekomen – omdat ze zeurde, ben ik steeds meer afstand van haar gaan nemen”, zei hij in de Volkskrant.

Bron: LXRY. Beeld: ANP