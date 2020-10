Interieurontwerper Jan des Bouvrie (78) overleden

Interieurontwerper Jan des Bouvrie is zondagochtend op 78-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in de armen van zijn vrouw in het bijzijn van zijn kinderen aan de gevolgen van prostaatkanker.

Jan des Bouvrie

Jan des Bouvrie is overleden in zijn woonplaats Naarden, dezelfde plek waar hij in 1942 werd geboren. Na een opleiding aan de rietveldacademie, begon hij als meubelmaker. In 1969 werd Jan bekend bij het grote publiek met zijn ontwerp van een kubusbank. Dit design werd opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Licht en ruimte

Verder was de interieurontwerper vooral bekend van zijn strakke, symmetrische ontwerpen en witte interieurs. Zelf was Jan ook het liefst gehuld in het wit, met hier en daar een accent in een felle kleur. Zijn liefde voor de kleur wit kwam volgens hem door zijn jeugd. Hij werd geboren in een tussenkamertje zonder ramen. Op latere leeftijd zou hij daarom meer naar licht en ruimte hebben gehunkerd. “Instinctief heb ik altijd naar het licht gezocht”, zei de ontwerper daar zelf over.

Jan des Bouvrie en zijn vriend Herman Heinsbroek maakten in het verleden al eens een bijzondere afspraak over het overlijden van Jan. Matthijs Albers vertelt je er meer over.

Bron: Nos. Beeld: Brunopress.