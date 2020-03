3JS-zanger Jan Dulles kondigt komst 2e kindje met lieve foto aan

3JS-zanger Jan Dulles en zijn vriendin Caroline Mol worden opnieuw ouders van een tweede kindje. Dat kondigt de zanger aan met een lieve foto.

“Het is een mooie dag voor goed nieuws”, meent de 3JS-zanger in zijn post. “James wordt een ‘grote broer’.” Daarbij plaatst hij een foto van zijn eerste zoontje en zijn vriendin. Zoontje James draagt daarbij een t-shirt met de tekst ‘Psst, mijn mama heeft een baby in haar buik’.

Direct stromen de felicitaties binnen voor Jan en zijn gezin. Het is nog niet duidelijk of het een jongetje of een meisje wordt.

Zangcarrière

Jan Dulles, die eigenlijk Jan Keuken heet, maakt sinds 2002 deel uit van de Nederlandse band 3JS samen met Jaap Kwakman en Robin Küller. In 2011 deed de band voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival.

Bron: Facebook. Beeld: Brunopress