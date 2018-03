Jan Dulles (3JS): "Wij weten niet wat we met de wc-bril moeten als we klaar zijn"

Een nummer over de slechte eigenschappen van een man. Je zou denken: daar zit vast een vrouw achter. Maar niets is minder waar. Het is het nieuwe nummer van de 3JS en inderdaad, dat zijn drie mannen…

Het nummer van Jan, Jan en Jaap heet Ik ben maar een man en gaat zoals gezegd over de man en zijn gebreken. Tja, en hoe je op zo’n nummer komt… “Je werkt samen aan een lied en in dit geval waren we met nog twee extra schrijvers, dus dat betekende vijf mannen in één ruimte. Opeens viel de zin: ‘Ik ben ook maar een man’ en dat zette ons aan het denken. In welke gevallen zouden wij deze smoes gebruiken?”, aldus zanger Jan Dulles.

Kleine jongetjes

En toen was volgens Jan de beer los. “Alle bekentenissen kwamen op tafel. We kunnen geen twee dingen tegelijk, we kunnen niet zoeken, we weten niet wat we met de wc-bril moeten doen als we klaar zijn, we vegen onze schoenen niet voordat we binnenkomen, we spelen games alsof we nog kleine jongetjes zijn, we kunnen niet met de vaatwasser omgaan… Het kwam allemaal op tafel en voor iedereen gold hetzelfde. Dus wij konden wel constateren dat het in onze aard zit en we er écht niks aan kunnen veranderen. Oftewel, ik ben maar een man.”

Hopeloos

En het excuus van Jan: “Ik ben een beetje een moederskindje. Mijn moeder was extreem schoon en opgeruimd, dus ik hoefde letterlijk nooit iets te doen. Ik kook sinds kort wel redelijk goed moet ik zeggen, maar de rest is hopeloos.”

Niet geschikt

Dat mannen slechte eigenschappen bezitten weten we inmiddels, maar ook vrouwen kunnen er wat van. Wat dacht je van de bekende stemmingswisselingen of de grote mate van nieuwsgierigheid? “In mijn geval vind ik de vervelendste eigenschap van een vrouw dat mijn vriendin behoorlijk goed kan zeuren. Het lange doordrammen over dingen, uren ergens over willen praten… daar ben ik niet geschikt voor. Maar goed, daar komen we wel uit voordat we oud zijn!”, aldus Jan.

Benieuwd naar het nieuwe nummer van de 3JS? Je ziet ‘m hieronder:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!