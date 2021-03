Jan Dulles, zanger van de 3JS, verloor vorig jaar december zijn slechts drie maanden oude dochtertje Donna. In de gelijknamige talkshow van Humberto deed Jan zijn verhaal: “We kijken zelf thuis geen foto’s. Dat doet zoveel pijn. Hoe mooier de foto, hoe erger het is.”

Jan Dulles was te gast om het nummer ‘Vreemde leegte‘ te zingen, maar schoof eerst aan voor een emotioneel gesprek over het onderwerp van het nummer: het overlijden van zijn dochtertje.

Advertentie

Klein scheurtje

“Donna had een scheurtje in haar middenrif. Dat wisten wij niet. Dat is nooit gezien op de echo’s”, legt Jan zichtbaar aangedaan uit. De uitslag van de scan kreeg de familie al snel. Haar organen waren verschoven in haar lichaam. “Het moet in één nacht gebeurd zijn. Ze heeft nooit iets aangegeven. Ze was een kerngezonde baby, zo zag ze eruit. Ze lachte alleen maar.”

Bij het tonen van een foto van Donna kreeg hij het zwaar. Humberto vroeg of de foto van de schermen in de studio gehaald moest worden, maar dat was volgens de Volendamse zanger niet nodig. “Je hoeft ze niet weg te halen, laat iedereen maar zien hoe mooi ze was. Maar we kijken zelf geen foto’s. Dat doet zoveel pijn. Hoe mooier de foto, hoe erger het is.”

Diepe dalen

“De dalen bij Caroline zijn dieper dan bij mij, zij heeft Donna negen maanden gedragen en daarna al die tijd aan de borst gehad. Een moeder heeft zo’n sterke band. En als zij verdrietig is, ga ik in de overlevingsmodus. Dan probeer ik juist niet emotioneel te raken. Op de een of andere manier lukt mij dat goed, juist zo goed dat ik me daar zorgen over maakte.”

Hij vroeg zich af waarom hij het niet iedere dag uitschreeuwt van ellende. “Ik dacht: ik sta hier naast, maar ik kijk naar een situatie die niet de mijne is.” Een bevriende psychiater, die het stel kort na de begrafenis benaderde, vertelde dat dat een normale reactie is. “Je voelt zoveel, dat je op slot gaat. Zoveel emotie, dat je geen emotie meer hebt.” Dat is volgens hem ook de reden waarom hij het nummer kon spelen: “Alsof het niet over mij gaat.”

Respect voor Jan Dulles. Mijn hart huilt. Mooi ingetogen gepresenteerd door #Humberto — Lentemeisje ❌❌❌ (@SandraLente) March 14, 2021

#Humberto wat een prachtige uitzending. Corona valt in het niets bij het verhaal van jan dulles….. — marian (@marmarmarian) March 14, 2021

Dank je wel Jan Dulles @driejs je hebt verwoord wat ik 18 jaar niet kon verwoorden #Humberto — nico van rijn (@nicovanrijn) March 14, 2021

#humberto wat een geweldig mooi integer interview weer, met de juiste vragen, de juiste stiltes en met een enorm zwaar onderwerp. Wat moedig om zo relatief kort na zo’n enorm drama daar te gaan zitten #jandulles en wat een prachtig lied, chapeau, en een hele hele diepe buiging. — 🏀 Danny 🏀 (@Guppie19833) March 14, 2021

Tranen over mijn wangen! Grootste nachtmerrie voor een ouder.. en toch nog zo prachtig gezongen #jandulles #Humberto — Tascha (@taschaatje) March 14, 2021

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron & beeld: Humberto