Op 19 december werd de grootste nachtmerrie van Jan Dulles en zijn vriendin Caroline werkelijkheid. Hun drie maanden oude dochtertje Donna overleed die ochtend plotseling. De 3JS-zanger vertelt in een interview openhartig over deze verschrikkelijke gebeurtenis.

In een interview met Privé vertelt Jan Dulles dat hij graag zijn verhaal wil vertellen omdat hij zoveel warme berichten uit het hele land heeft ontvangen en omdat hij mensen die in dezelfde situatie zitten graag wil helpen.

De zanger vertelt: “Het is natuurlijk nog steeds een heel vreemd gevoel. Hoe moet je het noemen? Het is net of alles stil staat na die dag dat het gebeurd is, maar de wereld draait weer verder, alleen voor ons niet. Het is een leeg, heel leeg gevoel.” Achteraf blijkt dat hun dochtertje is overleden door een scheurtje in haar middenrif. Dat wisten de ouders niet en het meisje leek ook niets te mankeren. ” Het was een sterke meid die altijd maar lachte. Blijkbaar is dat echt van het één op het andere moment misgegaan.”

Trauma dat nooit weggaat

Het meisje was de avond voor haar overlijden een beetje slap, maar haar ouders dachten dat het niet meer was dan dat ze zich niet lekker voelde. ’s Ochtends leek hun dochter nog moe. Ze deden haar in bad en zagen daarna dat ze een beetje wit was. Ze besloten toen toch de dokter te bellen. Na dat telefoontje ging het mis met het meisje. “Ze was totaal niet meer zichzelf. Ik pakte haar vast en hield haar vast. Op dat moment is ze overleden in mijn armen. Dit is een trauma dat nooit meer weggaat. Vreselijk, echt vreselijk.”

Mooie herinneringen

De mooie herinneringen die de twee aan hun dochter hebben, houden hen op de been, vertelt de zanger. “Ze was twee of drie dagen oud, toen ik Donna voor het eerst zag lachen. (…) Als ik een paar uur weg was geweest en weer terugkwam, dan werd ik begroet met die lach. En die lach bezorgde mij lamme benen. Daar werd ik gewoon verlegen van, alsof ik versierd werd. Die lach zal ik nooit meer vergeten…”

Bron: Privé. Beeld: Petronellanitta