Het is alweer een week geleden dat Jan Dulles werd ontmaskert als Neptunes in het tweede seizoen van The Masked Singer. De 3JS-zanger laat in een interview met Televizier weten dat hij overweldigd is door de impact van het programma.

Jan Dulles is gewend om in de spotlight te staan, maar door zijn overwinning bij The Masked Singer is hij populairder dan ooit. Zo vertelt de zanger dat hij een heel nieuw publiek heeft weten te bereiken. “Een heel nieuwe generatie, vooral jonge kinderen, had nog nooit van mij gehoord. Een goed voorbeeld is het aantal volgers op Instagram, dat is verdubbeld. Zelfs in Volendam, waar ik al wel bekend was, word ik door veel meer mensen aangesproken. En er staan nu ook ineens weer groepen kinderen voor de deur. Dat was ik een tijdje ontwend, eerlijk gezegd. Maar ik vind het ook heel leuk en ga naar buiten om een praatje met ze te maken”, vertelt hij in een interview.

