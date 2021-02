Zeven tot negen uur slaap per nacht pakken, is belangrijk om overdag goed te functioneren. Maar… slaap je braaf het klokje rond en ben je toch nog moe? Volgens arts Saundra Dalton-Smith komt dit omdat je ook nog de zes ándere soorten rust moet pakken.

Haar Ted Talk over slaap en vermoeidheid ging viraal, en dat is niet zonder reden. Ze schijnt een verfrissend licht op slaap, rust en (over)vermoeidheid.

Dalton-Smith legt uit dat fysieke rust zowel actief als passief kan zijn. Passieve rust is wanneer je slaapt, actieve rust daarentegen is een activiteit die het lichaam herstelt, zoals yoga, massagetherapie of stretching. Hoewel dit soort rust niet zo cruciaal is als passieve fysieke rust, raadt ze aan twee tot drie keer per week aan een vorm van ‘fysieke rust’ te doen.

Mentaal

De dip rond theetijd ervaren we allemaal (weleens). Deze plotselinge vermoeidheid is volgens Saundra een teken dat je mentale rust nodig hebt. “Neem even afstand van je computerscherm en haal een frisse neus. Vijftien minuten kan al voldoende effect geven om op te laden”, tipt ze.

Zintuiglijk

De hele dag door nemen we ontzettend veel prikkels op, en dat kan ons uitputten. “Felle lichten, computerschermen en andere geluiden kunnen ervoor zorgen dat onze zintuigen worden overweldigd”, zegt Dalton-Smith. “Dit vraagt om een zintuiglijke rust: koppel je elektronica los, doe indien mogelijk de lichten uit en sluit je ogen een paar minuten om op te laden.”

Creatief

Ook je creatieve brein moet soms even opladen. Als je dag in dag uit bezig bent met ideeën verzinnen en brainstormen, raakt je brein uitgeput. “Het is vooral belangrijk om die creatieve rust op tijd te nemen. Als je je creatief uitgeput voelt, maak dan een wandeling, en neem je telefoon vooral niet mee”, tipt Saundra.

Emotioneel opladen

Ook op emotioneel vlak is het belangrijk om voldoende rustmomentjes in te plannen. Al helemaal voor de people pleasers onder ons. Als je altijd voor alles en iedereen klaarstaat, kun je jezelf nog weleens vergeten. Ook voor mensen die veel in contact staan met anderen voor hun werk, leraren bijvoorbeeld, kunnen baat hebben bij emotioneel opladen. “Eens wat vaker ‘nee’ zeggen en tijd voor jezelf inplannen, is daar een goede manier voor.”

Sociaal

Alle afspraken die je normaliter hebt, zijn leuk en aardig, maar kunnen uiteindelijk ook hun tol eisen. Al helemaal wanneer je je omringt met mensen die je eigenlijk meer energie kósten. Kijk dus eens eerlijk naar je vriendengroep. Al snel zul je merken welke mensen een blij gevoel geven. Omring jezelf meer met deze mensen, dat zal je vermoeidheidsklachten volgens Saundra sterk verminderen.

Spiritueel

Tot slot noemt Saundra nog spirituele rustmomenten. Het is prima om dag in dag uit hard te werken, doelen te behalen en vooruit te kijken. Maar volgens haar is het ook erg belangrijk om af en toe even tot jezelf te komen. De beste manier daarvoor? Meditatie! Maar als je daar geen fan van bent, zijn er ook andere rustmomenten waar je van kunt opladen. “Vrijwilligerswerk, wandelen of koken zijn ook goede voorbeelden”, aldus Saundra.

