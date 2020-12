Jan Dulles over verlies dochtertje: “De tranen zijn nog lang niet op”

2020 stond in het teken van de coronacrisis. Van ziekte en verlies. Van lockdowns en thuiswerken. Veel mensen noemen 2020 dan ook het ‘slechtste jaar ooit’. Maar voor Ananda (27) was 2020 een topjaar: zij overwon haar eetstoornis.

Ananda (27): “Al jaren kamp ik met een eetstoornis. Ik werd steeds magerder en op een gegeven moment bleef mijn ongesteldheid zelfs uit. Toen corona kwam, raakte ik ineens alle grip op mijn leven kwijt. Voor iemand met een eetstoornis is dat heel ingewikkeld. Je bent altijd op zoek naar controle en dat vind je in jezelf eetrestricties opleggen. Maar dit jaar nam ik een heel andere soort controle: ik overwon mijn eetstoornis.”

“Eigenlijk heb ik al sinds de puberteit een eetstoornis. Ik was altijd aan het diëten en na 8 uur ’s avonds mocht ik niets meer eten. Toch realiseerde ik op dat moment niet dat mijn gedrag problematisch was. Zelfs toen mijn ongesteldheid uitbleef in 2017, drong het nog niet helemaal tot me door. In tegendeel: ik ging juist gezonder eten en meer sporten in de hoop dat mijn cyclus weer op gang zou komen. In werkelijkheid was mijn lichaam gewoon zo ondervoed, dat mijn vitale functies uitvielen. Daar kon geen strenger dieet tegenop. Het duurde jaren voordat ik dat realiseerde. Maar vorig jaar durfde ik te erkennen dat ik een eetprobleem had. En dat als ik nog kinderen wilde krijgen, er echt iets moest gebeuren.”

Hulp

“Ik ben hulp gaan zoeken. Door verschillende behandelingen kwam ik erachter waar mijn eetstoornis vandaan kwam: ik voelde me nooit goed genoeg en heb mezelf daardoor letterlijk en figuurlijk klein heb willen maken. Ook vond ik een coach die mij hielp met mijn voedingspatroon. Stukje bij beetje kwam ik weer aan en mijn omgeving zag dat het beter met me ging. Maar daar ging het ook mis: iedereen denkt dat je eetstoornis over is als je weer een gezond gewicht hebt. Maar mijn gedachtes waren nog even problematisch.”

Eetstoornis overwinnen

“Dat bleek ook in het voorjaar van 2020. Toen de coronacrisis begon en de eerste lockdown inging, was ik even heel blij: nu kon ik lekker gaan diëten. Maar al na een week realiseerde ik me dat dit niets op zou lossen. Ik moest dit moment niet aangrijpen om controle te zoeken in mijn eetgedrag. Ik moest de controle terugpakken over mijn leven en mijn eetstoornis nu echt voorgoed overwinnen.

Diëtist

“Om dat te doen wist ik dat ik mijn ideeën over sporten en eten los zou moeten laten. Samen met een diëtist ben ik opnieuw gaan leren hoe ik met eten om moest gaan. ‘Hoe weet je waar je trek in hebt?’, vroeg ik wel eens. ‘Hoe beslis je wat je gaat eten en wat je lijf nodig heeft?’. Ik had geen idee. Mijn hele relatie met eten en sporten moest ik opnieuw gaan uitvinden.”

Gezonde gedachtes

“En dat is gelukt. Door de lockdown had ik tijd om echt goed aan mezelf te werken en me vol overgave te storten op mijn herstel. Mijn lijf was al een tijdje weer gezond maar in 2020 lukte het me eindelijk om van mijn ongezonde gedachtes af te komen. Inmiddels durf ik zelfs te zeggen dat ik mijn eetstoornis echt heb overwonnen. Ik zorg goed voor mezelf en teister mezelf niet meer met veel te strenge diëten.”

Gedichten

“Tijdens mijn hele herstelproces heb ik gedichten geschreven. Die heb ik gebundeld in een boek: Poems of recovery. Daarmee hoop ik anderen te inspireren met mijn verhaal, ze herkenning en steun te geven maar ook te laten zien dat er hoop is. Na jarenlange problemen, heb ik het toch voor elkaar gekregen: ik heb de controle over mijn leven terug.”

Interview: Eva Breda. Beeld: Nicholas Fotiadis