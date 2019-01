Een wereld van verschil: Jan Kooijman deelt foto van 20 jaar geleden

Presentator Jan Kooijman deelt op Instagram regelmatig fijne plaatjes van hemzelf en de mooie programma’s die hij presenteert. Vandaag op zijn tijdlijn: een foto van lang, lang geleden.

Challenge

Op dit moment is de hashtag #tenyearchallenge een hit op social media. Veel mensen delen op Facebook of Instagram een foto van zichzelf tien jaar geleden. Jan gaat nóg iets verder terug in de tijd en plaatst een kiekje van maar liefst twintig jaar terug. En jeetje, wat had-ie daar veel haar!

Gooi je haren los

“Wat nou 10 jaar”, schrijft hij bij de foto van hemzelf als tiener. Zijn volgers vinden de foto schitterend en het regent dan ook leuke reacties. Iemand vindt hem zelfs op Waylon lijken. Wat vind jij?

Bron: Instagram Jan Kooijman. Beeld: ANP