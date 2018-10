Jan Kooijman gaat voor een nieuwe stap in zijn carrière

Jan Kooijman (37) heeft een nieuwe klus te pakken. En die is iets verder weg dan dat we gewend zijn van hem.

Jan gaat namelijk aan de slag als jurylid in het Belgische Dancing with the stars.

Het is helaas niet in Nederland te bekijken; alleen op de Vlaamse zender ‘Vier’. En of Jan voor zijn nieuwe klus zijn vertrouwde stoppelbaard heeft afgeschoren, laat hij niet weten. Maar hij ziet er beslist ‘gladjes’ uit.

Naast presenteren is Jan altijd een danser geweest. Zo danste hij ooit bij het Scapino Ballet, wat hem veel heeft opgeleverd, ondanks een wat lastige jeugd. “Ik ben dolblij dat ik vroeger ben gaan dansen. Het uitlachen en pesten van vroeger verbleekt bij wat ik er aan heb overgehouden qua discipline en doorzettingsvermogen. Klein persoonlijk verkneukelmomentje: ik ben benieuwd of de pesters van vroeger nog lachen, als ze zien dat ik nu Bold & The Beautiful-achtige foto’s op Instagram kan plaatsen.”

Bron & Beeld: Instagram