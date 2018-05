Wauw: Jan Kooijman showt zijn gespierde lichaam

Jan Kooijman houdt van sporten, maar geeft toe dat hij begin dit jaar niet echt meer fit was. Voor zijn rol in de nieuwe film Verliefd op Cuba moest hij weer flink aan de bak en hij showt het resultaat op Instagram. Wauw, wat een transformatie in slechts vijf weken.

“Zoals de meesten van jullie weten, hou ik van sporten”, vertelt Jan op Instagram bij de foto’s. “Maar ik trainde al een tijdje niet meer echt met een doel. En daardoor was ik fysiek niet meer zo fit als ik misschien wilde zijn.”

Nepspieren

Eind maart dit jaar heeft hij dan ook de knop omgedraaid en is hij weer gezond gaan leven. Hij heeft het sporten weer opgepakt en dat resulteert zich in een gespierd lichaam. Dit deed hij niet voor niks, voor zijn rol in de de film Verliefd op Cuba had hij namelijk een sixpack nodig. “De rol vereist een getraind lichaam. De dames van de make-up zullen mij in Cuba onder handen nemen. Ik krijg nep-tattoos en nep-wonden. Dit allemaal, vanwege het beroep dat mijn personage uitoefent. Make-up-dames kunnen veel, maar nepspieren hebben ze niet”, grapt de acteur.

Discipline

In maar liefst vijf weken heeft hij een prachtige sixpack weten te realiseren. Hij staat er dan ook van versteld wat hij in zo’n korte tijd heeft kunnen bereiken. “Zo tof om opnieuw te realiseren dat je met drive, discipline en de juiste ondersteuning echt veel kan bereiken.”

Door op het pijltje rechts te klikken kun je alle foto’s van de transformatie van Jan zien.

Affaire

Verliefd op Cuba wordt de nieuwe film van regisseur Johan Nijenhuis. Het is de derde keer dat Jan Kooijman met hem samenwerkt. Eerder was Jan al te zien in de films Toscaanse Bruiloft en Verliefd op Ibiza. Dit keer speelt hij de rol van Juan, met wie hoofdpersonage Loes (Susan Visser) een affaire beleeft op Cuba. Verliefd op Cuba is vanaf 14 februari 2019 in alle Nederlandse bioscopen te zien.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress