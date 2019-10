Jan Kooijman bewijst met deze beelden dat hij bijzonder goed kan zingen

Jan Kooijman verrast vriend en vijand met zijn zangkunsten. De acteur plaatste een video op Instagram waarin hij het liedje Shallow uit de film A star is born zingt. De reacties zijn lovend.

In een video van maar liefst 3 minuten zingt Jan uit volle borst, waarbij hij zichzelf begeleidt op de piano.

Advertentie

Reacties

Hij ontvangt enorm veel complimenten van zijn volgers. Ook bekend Nederland laat van zich horen. Onder andere BN’ers Romy Monteiro, Fatima Moreira de Melo, Nicolette van Dam, Quinty Trustfull en Marlijn Weerdenburg laten weten fan te zijn. Zo reageert Fatima met: “Wow!!! Mooi Jannie!!” en zegt Marlijn: “Lekker bezig! Klinkt goed knapperd”. Ook wordt hij door zijn volgers de Nederlandse Bradley Cooper genoemd. Na zoveel positieve reacties te hebben ontvangen, grapt Jan op Instagram Stories: “Nou, kom maar door met die Nederlandse versie!”

It takes 2

We hebben Jan al eens eerder horen zingen. In 2016 nam hij deel aan het eerste seizoen van het zangprogramma It takes 2. Hij zat toen in het team van zangeres Glennis Grace. Hij schopte het tot de finale, maar won niet. Presentator Jan Versteegh ging dat seizoen met de winst naar huis.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jan Kooijman (@jankooijmagram) op 23 Okt 2019 om 4:45 (PDT)

nieuwsbrief

Bron: Instagram. Beeld: ANP