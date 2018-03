Jan Mulder is met de dood bedreigd

Jan Mulder heeft een brief ontvangen waarin hij met de dood wordt bedreigd. Dit omdat hij tegen windmolens rond zijn eigen woonplaats is.

Windpark

Er zijn plannen voor een groot windpark bij Delfzijl en de dorpen daarom heen. Zo ook in Nieuwolda, de woonplaats van Jan. En dat ziet hij niet zo zitten. Hij zou vrijdag samen met oud-journalist Cees Stolk spreken tijdens een informatieavond in Meedhuizen, maar deze avond werd afgeblazen nadat Cees een dreigbrief had ontvangen.

Flauwe grap

Eenzelfde brief viel bij Jan donderdag pas op de mat. Hij was fout geadresseerd, maar dat maakt het niet minder heftig. Zijn vrouw vond de envelop waar een lucifer half uitstak. “We zijn er toch behoorlijk van geschrokken”, zegt Cees. “Je denkt eert aan een flauwe grap, maar het gaat wel heel ver als iemand zover gaat om uit te zoeken waar je woont en je bedreigt in je eigen huis.”

Aangifte

Het weerhoudt Jan er daarentegen niet van om de volgende keer weer het podium te betreden. Hij wil graag zijn verhaal doen over windmolens. Daarnaast laat hij weten later deze week aangifte te doen bij de politie. Het is de eerste dreigbrief die hij ooit heeft ontvangen.

Belanghebbende

De politie heeft de brief geanalyseerd, maar de afzender is nog niet bekend. Ze gaan er wel vanuit dat het om een voorstander en mogelijk belanghebbende bij de uitbreiding van het windpark Delfzijl Zuid gaat, meldt Dagblad van het Noorden.

Bron: Dagblad van het Noorden. Beeld: ANP