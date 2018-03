Jan en Ruben delen nú al de eerste foto van WIDM-finale

Het is spannend vanavond voor alle Wie is de Mol?-fans. Is het Olcay, Jan of Ruben? En… Wie wint er?

In het Vondelpark in Amsterdam zijn de finalisten al aanwezig.

Jan en Ruben delen op social media al het eerste kiekje van de avond. Jan schrijft bij zijn plaatje: ‘Het grote aftellen is begonnen! ZENUWEN!’ Olcay post de foto niet… Zou het iets betekenen? Om 20.30 vanavond gaat het allemaal beginnen en weten we wie de Mol is van dit seizoen.

En een eerdere foto:

Bron & Beeld: Instagram