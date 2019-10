Jan Slagter openhartig over mislopen Gouden Televizier-Ring nominatie

Jan Slagter heeft zich maandagavond uitgesproken over het feit dat hij nog niet in de prijzen is gevallen met zijn programma Heel Holland Bakt. De Omroep Max-baas vindt het ongelofelijk dat er ondanks het succes nog steeds geen Gouden Televizier-Ring nominatie voor het programma is geweest.

Dit vertelt de 65-jarige Jan maandagavond aan RTL Boulevard.

Ongelofelijk

Eerder werd bekend gemaakt dat de grote kanshebbers dit jaar Expeditie Robinson, Beste Zangers en Chateau Meiland zijn. Dat het succesvolle Heel Holland Bakt niet in dat rijtje staat, valt niet goed bij Jan Slagter. “Het is ongelofelijk. Een programma waar 4 miljoen kijkers naar kijken en hooggewaardeerd wordt en dan niet in aanmerking komt voor een prijs”,vertelt hij.

Boos

De presentator vertelt dat hij zich er in het verleden weleens boos om heeft gemaakt. “Dat ga ik niet meer doen. Mijn Televizier-Ring zijn mijn kijkers. 4 miljoen kijkers dat is mijn Ring”, vervolgt Jan.

Systeem aanpassen

Hij vertelt verder: “Het feit dat men het systeem niet wil aanpassen waardoor er programma’s waar 500.000 kijkers naar kijken er toch met die Ring er vandoor gaan, dat kan niet bestaan. Maar het is zo”, aldus Jan Slagter.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP