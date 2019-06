Jan Smit deelt prachtig eerbetoon aan overleden manager Jaap Buijs

Het is een emotionele dag vandaag voor Jan Smit. Zijn manager en allerbeste vriend Jaap Buijs is precies 4 jaar geleden overleden.

Op Instagram deelt de Volendamse zanger een mooi eerbetoon.

Trots

“Had ik nog maar 1 minuut met jou… 4 jaar geleden alweer overleed mijn allerbeste vriend! Ondanks dat Jaap er niet meer is, weet ik zeker dat hij vol trots van bovenaf meekijkt! Voorlopig doen we alles nog zoals jij het ook gedaan zou hebben ‘ouwe’…”, schrijft Jan.

Ode

Jan heeft het over het nummer 1 minuut met jou dat hij speciaal voor Jaap heeft geschreven. Jaap overleed in juni 2015 op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij was een succesvol manager. Samen met zijn broer Jan richtte hij Artiestenbureau Volendam op en samen begeleidden ze ontzettend veel artiesten, waaronder de 3JS, Nick & Simon en Jan Smit.

Lachen, gieren, brullen

Jaap werd bij het Nederlandse publiek vooral bekend door zijn optredens in de realityshow Gewoon Jan Smit. Samen met een piepjonge Jan reisde hij door het hele land voor optredens. Je kon toen al zien dat ze elkaars beste vrienden waren. Ze lagen om de haverklap dubbel van het lachen. Jan haalde ook altijd grappen uit bij Jaap.

Bron: Instagram. Beeld: ANP