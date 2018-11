Jan Smit laat met deze foto zien hoe zijn dochter Emma is gegroeid

Jan Smit is niet altijd zo open en eerlijk op social media: hij laat nu zien hoe groot zijn dochter Emma al is.

Jan is trots op zijn meisje: ze is haar tanden kwijt. ‘Vandaag heeft de tandentrekker des huizes weer genadeloos toegeslagen… Emma (7) zit voorlopig even zonder voortanden!’, schrijft de zanger op Instagram. Ze wordt deze maand 8 jaar.

Vader zijn

Jan heeft twee kinderen met zijn partner Liza: dochter Emma en zoon Senn. Zijn vrouw heeft nog een dochter uit een eerdere relatie, Fem. Eerder zei Jan over het vaderschap: “Zodra je vader wordt, is je kind natuurlijk het allerbelangrijkste. Als er eentje een bloedneus of een blaar heeft, zit ik al helemaal in de rats. Als er iets is met een van hen laat ik alles vallen. Ik geniet ook enorm van het vaderschap. Als ik thuis ben, loop ik iedere dag met ze naar school, hoe laat ik de avond daarvoor ook in mijn bed lig”.

Bron & Beeld: Instagram