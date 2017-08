Jan Smit maakt iets ontzettend geks mee vóór zijn garage en is woest

Volendamse zanger Jan Smit is niet blij met wat hij meemaakte voor zijn huis.

Een jongen vond het namelijk nodig om voor zijn garage te poepen.

Wat krijgen we nou

Waarschijnlijk is het een opdracht geweest van een ontgroening voor het corps. De jongen schrok toen hij merkte dat hij gefilmd werd. Op dat moment was hij net zijn billen aan het afvegen. Jan plaatste het bizarre voorval op Instagram.

Ongelooflijk

“Ik draag alle alle studentenverenigingen een warm hart toe, maar deze jongeman heeft zojuist terwijl mijn kinderen in de tuin aan het spelen waren zijn darmen geleegd voor mijn garage…”, schrijft hij bij de video op Instagram. “Ik hoop dat hij ontzettend trots is op zijn bijzonder stoere actie!” De maker van de video roept de jongen nog na, maar of hij uiteindelijk gepakt is, is niet bekend. Jan kan de actie in ieder geval niet waarderen.

Ik draag alle studentenverenigingen een warm hart toe, maar deze jongeman heeft zojuist terwijl mijn kinderen in de tuin aan het spelen waren zijn darmen geleegd voor mijn garage… Ik hoop dat hij ontzettend trots is op zijn bijzonder stoere actie! Een bericht gedeeld door JAN SMIT (@jansmitcom) op 22 Aug 2017 om 8:54 PDT

Bron: AD. Beeld: ANP