Jan Smit gaat al jaren mee als zanger, maar is inmiddels ook niet meer weg te denken van de Nederlandse beeldbuis. Voor het programma Beste Zangers kruipt hij namelijk al jaren in de rol van presentator. Toch zit er ook een grote keerzijde aan het succes van de Volendammer.

Jan Smit brak in 1997 al door met het nummer Ik zing dit lied voor jou alleen. Inmiddels is zijn naam bekend in zowel Nederland, België en Duitsland.

Kritiek Jan Smit

Ondanks dat Jan Smit geliefd is door heel veel mensen, heeft ook hij te maken met haters. Na de uitzending van Beste Zangers zaterdagavond kreeg hij namelijk een vervelend bericht op Twitter. De Twitteraar schreef: “Jij bent geen zanger, jij teert alleen op je succes van toen je een klein jongetje was.”

Reactie

In plaats van boos te antwoorden, besloot Jan er een grap van te maken en met sarcasme te reageren. “Klopt helemaal! Daarom ben ik lekker gaan presenteren… Beetje languit op die bank hangen, kijken hoe mijn collega’s het er van af brengen! Slim hè! Geniet van je weekend”, schreef Jan.

Steun

Zijn fans kunnen de gevatte reactie wel waarderen. “Geniaal antwoord, Jan!”, schrijft iemand. Een andere volger reageert met de steunende woorden: “Mooi gereageerd. Jaloezie is misselijkmakend, het was weer een prachtige aflevering!”

Klopt helemaal Jan! Daarom ben ik lekker gaan presenteren… Beetje languit op die bank hangen, kijken hoe mijn collega’s het er van af brengen! Slim hè! Geniet van je weekend! https://t.co/gaP2waruPd — JAN SMIT (@JanSmit) September 14, 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP