Jan Smit zit ziek thuis. De bekende zanger heeft een fikse keelontsteking te pakken, waardoor hij meerdere shows moest afzeggen. Zondag deelt hij een lieve foto van het ‘beste medicijn’ tegen zijn keelprobleem; zijn kinderen.

Het kiekje deelt hij ter ere van de verjaardag van zijn dochter Emma. Het meisje viert zondag namelijk alweer haar 9e verjaardag. Emma is het eerste kindje van Jan Smit en zijn vrouw Liza, met wie hij in 2011 in het huwelijksbootje stapte.

Advertentie

Liefdevol medicijn

Op Instagram deelt de bekende zanger een lieve foto, waarop hij te zien is te midden van zijn kinderen. Bij de foto schrijft Jan Smit: “Vanmorgen werd ik wakker gemaakt door het beste en meest liefdevolle medicijn… Emma! Ze viert vandaag alweer haar 9e verjaardag. We maken er met z’n allen een hele bijzondere dag van!”

Felicitaties

Onder de foto stromen de felicitaties voor de jonge vader binnen. “Gefeliciteerd”, schrijft presentatrice Quinty Trustfull onder de foto. Ook zanger Nielson feliciteert Jan Smit met de verjaardag van zijn dochter Emma. “Gefeliciteerd met de verjaardag van Emma. En rustig aan Jan!” schrijft een andere volger.

View this post on Instagram A post shared by JAN SMIT (@jansmit) on Nov 17, 2019 at 1:06am PST

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: ANP