Jan Smit verbleef tijd in buitenlandse kliniek wegens burn-out

Eind 2019 bracht Jan Smit naar buiten dat hij een stapje terug moest doen wegens gezondheidsproblemen. De zanger had last van zijn stem en het herstel duurde langer dan verwacht. Dinsdag bevestigt Jans management dat hij zelfs een tijd in het buitenland verbleef om op te knappen.

De zanger zou voor zijn rust een maand in een Spaanse kliniek hebben verbleven.

Keelklachten

Half november maakte Jan Smit wereldkundig dat hij een tijdelijke pauze moest inlassen wegens keelklachten. “Ik ondervind momenteel te veel hinder van lichamelijke klachten. Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe”, schreef de Volendammer op Instagram.

Psychotherapie

Nu wordt duidelijk dat de klachten van Jan Smit erger dan gedacht waren. De geliefde volkszanger zou namelijk een maand in een Spaanse kliniek opgenomen zijn, om daar voor een burn-out behandeld te worden door de beste psychotherapeuten. Voor zijn rust huurt de zanger nu een appartementje in Volendam.

Eigen woning

In deze woning kan Jan zich terugtrekken als hij rust nodig heeft, laat zijn management weten. “Thuis is het vaak te druk voor hem”, stelt manager Aloys Buys. “Met 3 kinderen in de leeftijd van 12, n9 en 6 wordt het hem thuis weleens te veel, als ze ook nog vriendjes en vriendinnetjes van school meenemen. En van die kinderen kun je niet verwachten dat ze altijd rekening houden met papa die rust wil”, aldus Aloys.

Reactie

Inmiddels heeft Jan gereageerd op het uitlekken van zijn verblijf in de Spaanse kliniek. Het was niet de bedoeling dat de kliniekopname bij het grote publiek bekend werd. Maar met een foto op Instagram laat de zanger weten hij niet klein te krijgen is. Jan wordt dan ook direct overladen met steun en lieve woorden van collega’s en fans.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress