Jan Smit heeft het wel 'heel gezellig' met presentatrice Marieke Elsinga

Jan Smit kon bij het gala van de Televizier-Ring dé grote prijs winnen met zijn programma ‘Beste Zangers’.

Maar zijn ‘concurrent’, Zondag met Lubach, ging er met de gouden ring vandoor.

Opvrolijken

Marieke Elsinga, bekend van RTL Late Night, won de prijs voor Televizier Talent Award. Na afloop was Jan een beetje teleurgesteld, maar wordt hij opgepept door Marieke. Mét een dikke kus. Jan schrijft bij zijn foto: “Achteraf was het eigenlijk best leuk…”.

Eigenlijk zou Jan het gala samen met Art Rooijakkers presenteren, maar omdat hij was genomineerd met zijn programma, deed hij vlak voor het evenement plaatsvond toch een stapje terug. Overigens heeft Jan eerder wel geluk gehad; hij won in 2005 met zijn realitysoap Gewoon Jan Smit.

Achteraf was het eigenlijk best leuk… 🙈 @MariekeElsinga Een bericht gedeeld door JAN SMIT (@jansmitcom) op 13 Okt 2017 om 3:54 PDT

Jan en zijn partner Liza op het 52ste Gouden Televizier-Ring Gala:

