Jan Smit heeft een nogal onverwachte hobby en krijgt daar veel complimenten over

Jan Smit kennen we natuurlijk als een van de bekendste zangers van Nederland, maar de Volendammer blijkt er ook nog een andere hobby op na te houden. Een hobby die je niet zo snel bij Jan zou verwachten.

Dat in iedere volwassen man nog een klein jongetje schuilt, bewijst de hobby van Jan Smit maar weer. Jan heeft namelijk flink wat uurtjes besteed aan een legobouwwerk. En niet zomaar een bouwwerk. Jan heeft namelijk de Taj Mahal van Lego gebouwd.

Advertentie

Bouwwerk

Jan deelde eerder al foto’s van het indrukwekkende legobouwwerk en schreef daarbij dat het bouwwerk zelfs een keer weer uit elkaar moest omdat hij iets was vergeten. Maar dat foutje had hij een dag later alweer opgelost. En nu is de Taj Mahal dus eindelijk helemaal af. “Mijn Sinterklaascadeau is eindelijk af! Zojuist de laatste steen gelegd van mijn ‘Taj Mahal”, schrijft hij bij de foto waar hij veel complimenten over krijgt. Ook deelt hij een video waarin zijn zoontje duidelijk vol trots naar het kunstwerk van zijn vader kijkt.

View this post on Instagram Senn weet er wel raad mee… 😱 #TajMahal A post shared by JAN SMIT (@jansmitcom) on Feb 6, 2019 at 8:36am PST

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.