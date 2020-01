Jan Smit krijgt opnieuw met een enorme tegenslag te maken

In november gaf Jan Smit aan zich publiekelijk terug te trekken omdat hij met veel lichamelijke klachten te maken had. Het leek beter te gaan, maar op Instagram laat hij weten zijn fans opnieuw te moeten teleurstellen.

De zanger was dinsdag als presentator nog te zijn tijdens te loting van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, maar zijn terugkeer was helaas van korte duur.

Meer tijd nodig

De fijne en enthousiaste reacties op zijn terugkeer doen hem onwijs goed, maar helaas komt hij opnieuw met een vervelend bericht. “Ik heb mezelf in november publiekelijk teruggetrokken omdat ik zowel fysiek als mentaal niet meer optimaal in staat was om op te kunnen treden of programma’s te presenteren”, begint Jan zijn verhaal op Instagram. “Sinds die tijd heb ik contact met een aantal specialisten om te praten over de rollercoaster die mijn leven de afgelopen 23 jaar heeft gedomineerd. Dat proces kost aanzienlijk meer tijd dan ik me aanvankelijk had voorgesteld.”

Geen robot

De Volendamse zanger heeft zich voorgenomen om écht de tijd te nemen die hij nodig heeft om weer helemaal de oude te worden. Hij heeft dan ook besloten om zich de komende tijd alleen te richten op het presenteren van het Songfestival in mei. De geplande concerten moet hij daarom voorlopig opnieuw opschorten. “Hoe pijnlijk ik dat ook vind voor iedereen die al een kaartje heeft gekocht. Ik heb maar 1 lijf en heb gemerkt dat ook ik achteraf gezien dus toch géén robot blijk te zijn.”

