Jan Smit moet om vervelende reden zijn shows afzeggen

Het zit volkszanger Jan Smit even niet mee. Om een vervelende reden moet hij zijn shows voorlopig cancelen, laat hij via Instagram weten.

Hij kampt met een acuut keelprobleem.

Bezoek aan de huisarts

“Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben, was ik niet heel actief op social media”, begint hij zijn bericht. “Ik heb voornamelijk thuis in bed gelegen. Helaas ben ik na een bezoek aan mijn huisarts genoodzaakt om de concerten dit weekend te annuleren in verband met acute laryngitis. Dit keelprobleem maakt het onmogelijk om mezelf voor 100% live te kunnen inzetten om alle fans een avond te bezorgen waar ze recht op hebben.”

Gezondheid voor alles

“Het spijt me enorm”, gaat hij verder. “Sorry voor iedereen die kaarten heeft gekocht of hotelovernachtingen heeft geboekt, maar mijn gezondheid gaat voor alles!” Gelukkig heeft Jan samen met de organisaties wel nieuwe data voor de concerten gevonden, dus krijgen alle fans alsnog een avond vol heerlijke hits van de zanger.

Pijnlijke keel? Maak zelf je eigen keelpastilles:

Bron & beeld: Instagram