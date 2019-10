Jan Smit is stomverbaasd wanneer zijn dochtertje een wel heel bijzondere radslag maakt

“Gisteravond vroeg Emma of ik even haar radslag (zonder handen) wilde filmen… ‘Yeah right’, dacht ik toen…”, schrijft zanger Jan Smit op Instagram. Maar de kleine meid verbaasde haar vader flink.

“Maar zie hier het resultaat… Ik ben nog steeds flabbergasted!”, vervolgt hij.

Van woonkamer tot gymzaal

De woonkamer in huize Smit is omgebouwd tot een heuse gymzaal, zo lijkt het. Er liggen 2 matten op de grond om zeker te zijn dat Emma zacht valt mocht het misgaan. Maar dat is uiteindelijk niet nodig, want het kunstje doet zijn dochtertje toch maar mooi even.

Radio-dj Coen Swijnenberg grapt: “Nu papa!” Een andere volger schrijft: “Dat is knap zeg! Talentjes hoor in de familie Smit.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP