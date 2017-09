Dít is de reden dat Jan Smit dit jaar niet het Televizier Gala presenteert

Vandaag zijn de drie genomineerden in de laatste categorie van het Televizier Gala bekendgemaakt. Zondag met Lubach, Expeditie Robinson én De Beste Zangers van Nederland dingen dit jaar naar de felbegeerde Gouden Televizier-ring.

En die laatste is precies de reden dat Art Rooijakkers dit jaar alleen voor de presentatie van het Televizier Gala staat. Voorgaande jaren deed hij dat met Jan Smit, maar omdat die nu met zijn programma Beste Zangers is genomineerd, besloot omroep AVROTROS in samenspraak met Jan dat ze iedere schijn van partijdigheid willen voorkomen. Jan vindt het jammer: “Maar als ik meedoe, wil ik winnen ook… Hi Ha Hangers, de Televizier-Ring moet naar Beste Zangers.”

Als 1 iemand het kan, ben jij het wel! Ik zit de hele avond tegenover je, dus mocht je me onverhoopt toch nodig hebben… 🙈 https://t.co/JZxrYKK1bG — JAN SMIT (@JanSmit) September 28, 2017

Het Televizier Gala vindt dit jaar plaats op 12 oktober in de AFAS Live in Amsterdam.

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! #BesteZangers #TelevizierRing Een bericht gedeeld door JAN SMIT (@jansmitcom) op 28 Sep 2017 om 3:40 PDT

