Jan Smit geeft update over zijn gezondheid: "Ik ben te lang doorgegaan"

Jan Smit heeft dinsdagochtend opnieuw een update gegeven over zijn gezondheid. De zanger vertelt dat hij sinds de zomer al klachten had en daar wat te lang mee heeft doorgelopen. Wanneer hij weer helemaal de oude is, durft hij nog niet te zeggen.

Afgelopen november trok Jan Smit aan de bel door zijn agenda voor de rest van het jaar leeg te maken. Ook in 2020 is hij, op het Songfestival na, nog niet aan het werk gegaan. Hij doet het nog steeds rustig aan. “Dat is waar ik op dit moment baat bij heb”, schrijft hij in een persoonlijk bericht op Instagram.

Hij wil iedereen ook bedanken voor de lieve woorden en adviezen die hij krijgt. “Ik heb al heel wat gesprekken gevoerd met heel wat mensen”, zegt hij daar ook over. Jan gaat nu af en toe alweer even de studio in om muziek te maken, maar wanneer hij weer op het podium staat, weet hij niet. “Dat doe ik enkel en alleen als mijn lichaam aangeeft dat het er klaar voor is. Ondanks de levenslessen die ik nu leer, kijk ik er weer uit naar m’n eerste stapjes op het podium.” Hij sluit af door aan te geven dat hij zijn volgers op de hoogte houdt.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress