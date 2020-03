Jan Smit voor het eerst echt de deur uit sinds burn-out

Sinds Jan Smit een burn-out heeft, doet hij het rustig aan. Stapje voor stapje verkent hij zijn grenzen. Zo ook vandaag: hij ging voor het eerst de straat weer op en het deed hem goed. Dit liet de zanger dinsdag weten op Instagram.

“Voor het eerst ‘echt’ de deur uit!” begint Jan zijn verhaal op Instagram. Hij vertelt dat de reden voor zijn uitstapje een fotoshoot is met Chantal Janzen en Edsilia Rombley voor het Songfestival. ‘Raar en spannend tegelijk’ vindt de zanger het. Hij legt uit dat hij iedere week weer zijn grenzen probeert te verkennen. “Nu dus met een uitstapje van een uurtje!”

Of het uitstapje echt goed voor hem was, durft Jan nog niet te zeggen. Wat hij wel weet is ‘dat het mentaal wél goed is om heel af en toe iets te hebben om naar uit te kijken’. ‘Lichtpuntjes’, noemt Jan deze momenten.

“Ik lach gelukkig weer”

Dat het al een stukje beter met hem gaat, is te merken. “Ik lach gelukkig weer”, klinkt het blij in zijn post. Wel is hij nog erg voorzichtig en doet hij alles in stapjes. “Net zolang het duurt, tot ik weer de oude ben!”

Lieve reacties

De post wordt overladen met steunbetuigingen en lieve woorden van volgers. “Ten eerste een compliment omdat je dit zo ontzettend moedig en eerlijk deelt”, laat Claudia de Breij onder de tekst weten. “En ten tweede: wat zie je er goed uit!”. Ze is niet de enige die het opvalt hoe goed Jan eraan toe is. Op de foto die hij bij de tekst plaatste is een stralende man te zien. En zijn volgers reageren daar enthousiast op. Teksten zoals “Looking handsome” en “jij komt er wel, knapperd”, staan er onder de foto. Jan bedankt iedereen voor de steun in zijn tekst.

Burn-out

Half november maakte Jan Smit wereldkundig dat hij een tijdelijke pauze moest inlassen wegens keelklachten. “Ik ondervind momenteel te veel hinder van lichamelijke klachten. Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe”, schreef de Volendammer toen op Instagram. Later werd duidelijk dat de klachten van Jan Smit erger dan gedacht waren en het ging om een burn-out.

Lege agenda

De geliefde volkgszanger heeft sindsdien zijn agenda leeg gehouden. Tot op heden is hij, op het Songfestival na, nog niet aan het werk gegaan. Hij doet het nog steeds rustig aan. “Dat is waar ik op dit moment baat bij heb”, schreef hij onlangs in een persoonlijk bericht op Instagram.

