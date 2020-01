Jan moest bonus bij UWV inleveren maar krijgt 16.000 euro aan donaties

Begin december was de licht verstandelijk beperkte Jan de Kroon (32) te gast bij Beau omdat zijn welverdiende bonus van de supermarkt waar hij werkt door het UWV werd ingehouden.

Nu blijkt dat Jan in zijn handen mag klappen, want hij heeft sindsdien maar liefst 16.596,80 euro aan donaties ontvangen.

Advertentie

Afgepakt

Jan werkt al 12,5 jaar naar grote tevredenheid bij een supermarkt in Ede tegen een aangepast loon. Bij zo’n mooi jubileum hoort een extraatje in geld, maar helaas moest hij dit bedrag direct bij het UWV inleveren vanwege zijn Wajong-uitkering. Jan werd ook overladen met cadeaus, maar zelfs die mocht hij niet zomaar in ontvangst nemen.

Aan tafel bij Beau

Zijn begeleider Kees den Oudendammer vond dat niet kunnen en trok aan de bel. Hij stuurde een brief naar de Volkskrant en binnen de kortste keren kregen ze ontzettend veel reacties. Jan mocht zijn verhaal zelfs vertellen aan verschillende kranten, op de radio en op televisie. Hij schoof toen bijvoorbeeld aan tafel bij Beau van Erven Dorens.

Pensioen

Twitteraar Sywert van Lienden pikte het bericht van Kees ook op en besloot een doneeractie voor Jan op te zetten. Dat geld mag Jan wél houden, want het UWV trekt giften niet af van een Wajong-uitkering. Na de tweet van Sywert hebben maar liefst 2000 mensen een gift toegezegd. “Variërend van 2 tot 20 euro. Jan heeft veel geluk dat deze oproep zo werd opgepakt”, vertelt Kees aan De Stentor. Het geld dat ze voor Jan hebben ingezameld, wordt veilig bewaard. “Ik ga kijken of ik voor Jan iets van een pensioenvoorziening kan regelen. Jan zit wel bij een pensioenfonds, maar bouwt vanwege zijn situatie niks op.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Stentor. Beeld: iStock