Jan Versteegh laat met gezellige foto zijn nieuwe carrièrestap zien

Presentator Jan Versteegh is een bekend gezicht bij BNN. Maar nu gooit hij zijn carrière tóch even over een andere boeg.

Jan is namelijk trouwambtenaar. Hij is daarmee zijn moeder achterna gegaan als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op Instagram laat hij ‘zijn’ trouwkoppel trots zien. Hij wenst ze nog ‘veel liefde en geluk’ toe. Jan mag officieel huwelijken sluiten in de gemeente Zaanstad. Zelf zegt hij over zijn beroepskeuze: “Ik ben zelf getrouwd, dat was zo bijzonder. Liefde is zo belangrijk. Daarbij zit ‘trouwen’ toch een beetje in de genen, mijn moeder heeft ook heel veel huwelijken gesloten als trouwambtenaar.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram