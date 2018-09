'Jan Versteegh gaat bij SBS 6 een duo vormen met déze bekende presentator'

Presentator Jan Versteegh (32) maakte maandag bekend dat hij BNNVARA zal verruilen voor John de Mols Talpa TV. Nu wordt er in de wandelgangen gefluisterd welk programma hij gaat maken én met wie.

Het AD meldt dat Jan volgens ingewijden een RTL Boulevard-achtig programma zal gaan presenteren. De dagelijkse show zou uitgezonden worden in de vooravond van SBS 6. En naast de voormalig 3 op reis-presentator zou de koning van de roddeljournalistiek zijn rentree maken: Albert Verlinde komt terug op de buis.

Afscheid

Ruim twee jaar geleden nam Albert Verlinde na 15 jaar afscheid bij RTL Boulevard, waar hij altijd als eerste op de hoogste was van de sappigste roddels. Albert wilde zich toentertijd volledig focussen op zijn werk als musicalproducent, maar het lijkt er nu dus op dat hij de tv-wereld stiekem toch een beetje gemist heeft.

Nog even afwachten

Of en wanneer Jan en Albert samen op SBS 6 te zien zijn is nog niet bekend. De woordvoerder van Talpa heeft de geruchten over dit nieuwe programma nog bevestigd noch ontkend.

Bron: AD. Beeld: ANP