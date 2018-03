Is het dan tóch Jan? Nieuwe video toont hem keihard mollend

Het blijft spannend tot de aller-, aller-, allerlaatste minuut in ‘Wie is de mol?’. In een nieuwe video, die op een hintspagina is geplaatst, zien we Jan Versteegh weer mollen.

Terwijl de jij-bent-de-Mol-vingers de afgelopen tijd steeds opnieuw richting Olcay wezen (om een verdachte kop thee, opvallend kapsel en haar weerspiegeling) zet deze laatste hint mensen toch weer op het spoor van Jan. In deze video neemt hij namelijk ‘ongezien’ het verkeerde antwoord mee tijdens de laatste opdracht…

“Hij gooit weer roet in het eten”, schrijft iemand. En: “Ik zie zoveel hints over Jan voorbij komen, ik weet het echt niet meer!” Wij ook niet!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je inbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland.

Bron: Facebook, Avrotros. Beeld: ANP

Omdat het bijna afgelopen is… Wist je dat je thuis ook ‘Wie is de mol?’ kunt spelen?