Jan Versteegh gooit de heupen los met ouderen tijdens balkon beweegdag

Staat de muziek klaar? Het is vandaag namelijk Balkon Beweegdag! Het Nationaal Ouderenfonds organiseert deze dag om ervoor te zorgen dat ouderen in verzoringshuizen aan genoeg beweging komen. En BN’ers, waaronder Jan Versteegh, zullen een dansje wagen met de ouderen.

Wel op afstand natuurlijk.

Vrijdag is het de bedoeling dat fysiotherapeuten en sportinstructeurs langsgaan bij verzorgingshuizen om met ouderen te gaan bewegen. Voor een paar verzorgingshuizen is dat éxtra bijzonder: daar komt namelijk een bekende Nederlander langs. Deze BN’ers zijn ambassadeur van de Balkon Beweegdag. Het gaat om Jan Versteegh en Olga Commandeur die langs de ouderen gaan. Om welke verzorgingshuizen het precies gaat, is onduidelijk. Om te voorkomen dat er veel publiek van buitenaf op af komt, is die informatie niet naar buiten gebracht.

Zowel Olga als Jan vinden het belangrijk dat meer bewegen gestimuleerd wordt. Olga draagt met haar programma Nederland in beweging al een steentje bij en ook Jan als voormalig gymleraar heeft affiniteit met sport en beweging. Wel heeft Jan sinds de coronacrisis iets minder lichaamsbeweging dan normaal. “Voor corona zat ik wel iets strakker in m’n verjaardagspak dan nu”, vertelt Jan aan Shownieuws. Wel probeert hij actief te blijven door iedere dag een half uurtje te bewegen of te wandelen.

Balkon

Maar nu is het ook de beurt aan de ouderen om in beweging te komen. Zeker nu zij al wekenlang in hun verzorgingshuis moeten blijven, is het lastig om genoeg lichaamsactiviteit te hebben op een dag. Om geheel corona proof met de ouderen in beweging te komen, zullen Jan, Olga en instructeurs uit heel Nederland ouderen een les geven vanaf de tuin van het verzorgingstehuis. Ouderen kunnen dan meedoen vanaf hun balkon. “Het voordeel van een balkon is dat je de reling goed kunt vasthouden”, zegt Olga daarover. “Je staat hartstikke veilig, ook met rollator of stok.”

Dansmoves

De lessen zullen niet ingewikkeld zijn. De ouderen zullen onder begeleiding gaan bewegen op muziek. Jan Versteegh maakt zich daar wel een beetje nerveus om. “In het café beweeg ik heen en weer, met een biertje in mijn hand. Maar daar blijft het wel bij”, geeft hij toe. “Ik kan niet zo goed dansen.” Maar ondanks dat geeft hij aan zin te hebben in het spektakel. “Ik dans graag mee met de ouderen”, zegt hij daarover.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress.