Jan Versteegh reageert op geruchten dat hij de presentator van 'Wie is de Mol?' wordt

Sinds presentator Art Rooijakkers vorige week bekend maakte dat hij de NPO verruilt voor RTL is de grote vraag: wie gaat ‘Wie is de Mol?’ presenteren. Jan Versteegh werd meteen veel genoemd en nu reageert hij ook zelf op deze geruchten.

Veel fans zagen het meteen zitten dat Jan Versteegh de presentatie van ‘Wie is de Mol?’ over zou nemen van Art Rooijakkers. Jan was natuurlijk de mol in het afgelopen seizoen en werd zelfs ‘de beste mol ooit’ genoemd. Jan snapt het spel natuurlijk als geen ander en veel fans dachten dan ook meteen aan Jan als nieuwe presentator.

Reactie

Coen & Sander hadden precies die gedachten. Vandaag spraken zij Jan Versteegh in hun radioshow op Radio 538 en besloten er meteen ook maar even aan te vragen. Sander Lantinga vertelde de presentator bovenstaande argumenten ook, waarop Jan zei: “Het klinkt alsof jij bij de AVROTROS werkt en mij een baan wil aanbieden.” Ook gaf Jan antwoord op de grote vraag of hij nou wel of niet gevraagd is. Jan vertelde dat hij nog niet gevraagd is en dat er zeker nog geen gesprekken zijn. Ook zei hij dat hij nog goed zit bij BNN. Maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen…

Beeld: ANP.